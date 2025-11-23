San Marino protagonista alla 7' edizione del meeting Okeo Academy

A Milano, al Bocconi Sport Center, c'era anche San Marino per la 7' edizione del meeting Okeo Academy, competizione acquafitness a squadre in acqua bassa. Le due squadre del Titano, guidate dal tecnico master trainer Angelo Cangelli della Federazione Sammarinese Nuoto, hanno centrato il primo posto con il Team Gaga e il quarto posto con il Team Loca nel girone di serie B. Grazie al primo posto ottenuto, su nove squadre partecipanti da tutti Italia, le portacolori del Titano hanno conquistato la promozione nella serie A della specialità.







