San Marino punta al wellness: il Segretario Fabbri al Parlamento Europeo per lo sport e l’innovazione.

Il Segretario di Stato allo Sport, Rossano Fabbri, ha partecipato agli eventi ACES-Europe al Parlamento Europeo di Bruxelles, un'occasione per ribadire il ruolo dello sport come motore di sviluppo sociale, economico e culturale. Durante l’incontro, che ha riunito rappresentanti di città e comunità sportive internazionali, Fabbri ha sottolineato l’impegno di San Marino nel promuovere il benessere e l’innovazione attraverso progetti integrati.

Tra gli obiettivi presentati, la valorizzazione del territorio sammarinese come modello di sostenibilità e wellness. “San Marino intende consolidare la propria identità di comunità attenta al benessere psico-fisico, investendo in infrastrutture moderne e tecnologie all’avanguardia,” ha dichiarato Fabbri, citando la collaborazione con Technogym per lo sviluppo di attrezzature tecnologiche nei parchi pubblici e un’app per incentivare l’attività fisica.

San Marino, candidata a “Comunità Europea dello Sport 2026”, ha ottenuto il plauso di ACES, che riconosce l’impegno nella promozione dello sport come pilastro per la crescita sostenibile.

Il presidente di ACES, Gian Francesco Lupatelli, si è congratulato con la Repubblica per i progetti innovativi e l’attenzione ai valori di inclusione e sostenibilità. Fabbri ha concluso evidenziando l’importanza dello sport non solo per la salute, ma anche come strumento di coesione sociale e crescita culturale, mirando a posizionare San Marino come modello di eccellenza internazionale nel campo del wellness.

