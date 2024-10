DANZA SPORTIVA San Marino quarto ai Campionati Internazionali di Danza Sportiva

San Marino quarto ai Campionati Internazionali di Danza Sportiva.

Straordinario risultato per la coppia di atleti Giovanni Cavallo e Maldivia Polini, maestri dell’associazione sportiva Move Dance di San Marino, che per la prima volta hanno rappresentato la Repubblica di San Marino agli International Championships 2024 in Slovenia. Con oltre 1200 atleti provenienti da tutto il mondo, la manifestazione ha visto 24 coppie professioniste sfidarsi nella categoria Master Professional Latin. Giovanni e Maldivia, grazie alla loro eccezionale preparazione e passione, si sono distinti in tutte le discipline, tra cui samba, cha cha cha, rumba, paso doble e jive, raggiungendo la finale e conquistando il 4° posto.

Prossimi impegni sono il campionato mondiale di Toronto, in programma il 18 e 19 ottobre 2024, senza dimenticare due tappe imperdibili: dal 1 al 3 novembre a Schladming, in Austria, e infine, dal 22 al 24 novembre, a San Marino per gli CSIT World Amateur Dancesport Championships, che si terranno presso il centro sportivo Multieventi Sport Domus.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: