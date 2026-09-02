GIOCHI DEL MEDITERRANEO San Marino, quattro volte sul podio: Taranto 2026 è una pagina da ricordare Quattro medaglie, due ori e due bronzi. Ma soprattutto una spedizione capace di lasciare il segno

San Marino chiude i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 con un bilancio che va oltre i numeri: il Titano torna a casa con nuovi record, prestazioni personali, finali conquistate e una disciplina che ritrova il palcoscenico mediterraneo dopo più di vent’anni. È stato un viaggio fatto di medaglie e storie, di risultati attesi e di imprese che hanno dato valore alla partecipazione sammarinese. San Marino si colloca alla posizione numero 17 nel medagliere.

Il paese più piccolo si tiene alle spalle 9 grandi nazioni, un dato tutt’altro che trascurabile, tuttavia il Comitato Olimpico sammarinese resta convinto che si possa alzare l’asticella. I podi, in questo tipo di manifestazioni, arrivano sempre dalle stesse discipline: un dato tangibile che da una parte significa grande continuità, dall’altra è giusto pensare a come alzare il livello anche di altre discipline.

Il capitolo più luminoso è quello delle bocce, dove San Marino conquista due ori con Jacopo Frisoni, vincitore dell’individuale e poi ancora sul gradino più alto del podio nel doppio insieme a Enrico Dall’Olmo. Sempre nelle bocce arriva anche il bronzo delle sorelle Giada e Stella Paoletti.

Il quarto podio porta la firma di una delle grandi protagoniste dello sport sammarinese: Alessandra Perilli, bronzo nel Trap femminile. Un’altra medaglia internazionale per una tiratrice che continua a scrivere pagine importanti della storia del Titano.

Ma Taranto non è stata soltanto una questione di medaglie. Nel nuoto sono arrivati nuovi record nazionali e prestazioni che hanno confermato la crescita del movimento. Margherita Gregoroni e Alessandro Rebosio hanno aggiornato i primati sammarinesi, mentre diverse gare hanno portato atleti del Titano a confrontarsi con finali di altissimo livello. E poi c’è stata una delle immagini più significative dell’intera spedizione: il ritorno dell’equitazione sammarinese ai Giochi del Mediterraneo dopo 21 anni. A riportare il Titano in gara è stata Nicole Conti, protagonista nel salto ostacoli con Jappeloup. Una presenza che vale molto più di un risultato: significa riaprire una strada e riportare San Marino in una disciplina che mancava da oltre due decenni dalla rassegna mediterranea. Anche l’atletica ha regalato prestazioni importanti e confronti con avversarie di altissimo livello. Da ricordare le prove di Alessandra Gasparelli, così come quelle degli altri rappresentanti sammarinesi, chiamati a misurarsi con condizioni e standard internazionali. Quattro medaglie sono il dato che resta sul tabellone. Ma dietro quelle quattro medaglie ci sono record, personali, finali, ritorni e soprattutto la capacità di esserci.

Taranto 2026 consegna quindi a San Marino un bilancio positivo e concreto: due ori e due bronzi, ma anche tanti segnali incoraggianti per il futuro.



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