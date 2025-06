San Marino riceve Nettuno, obiettivo difendere il 2° posto

Col doppio ko con Parma, San Marino è passato dal possibile aggancio in vetta al -4 dalla capolista e ora si deve guardare le spalle. Perché adesso ci sono tre formazioni distanti appena una vittoria dal secondo posto dei titani, tra le quali l'avversario di turno, Nettuno. Reduci da tre turni col 50% di vittorie, nell'ultima giornata i laziali hanno fatto doppietta sul BBC Grosseto: riuscissero a farne un'altra nel duplice impegno di Serravalle (stasera alle 20 e sabato alle 18) metterebbero la freccia su San Marino. Facendo un favore pure alle altre due a loro appaiate in classifica, Bologna e Macerata.

Tutti a disposizione per Doriano Bindi, con la confermata rotazione di Lage e Palumbo come lanciatori partenti. Nettuno invece non avrà a disposizione Di Persia, impegnato in Germania con la nazionale U18, e Mazzanti, rimasto a casa causa esame di maturità. In compenso, tra i convocati c'è anche il nuovo acquisto Daniel Jimenez, allenatosi con la squadra negli ultimi giorni e dunque pronto all'uso.