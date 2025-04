BASEBALL San Marino ricomincia vincendo: Bologna battuta 4-1

Comincia come meglio non potrebbe il cammino di San Marino nel massimo campionato di Baseball. La squadra di Doriano Bindi batte 4-1 l'Unipolsai Bologna e fa suo l'Opening Day. Il risultato si sblocca già al primo inning quando Batista guadagna una base ball ed Helder, ex di turno, batte un doppio a destra che porta in dote l'1-0. Un vantaggio che viene a stretto giro raddoppiato dalla valida di Diaz. Se l'attacco funziona, il monte di lancio non è da meno: nessuna valida e ben undici eliminazioni al piatto su 15 out. Così, al quinto, c'è ancora gloria per San Marino grazie ad Angulo che infila la valida del 3-0. Bologna la accorcia al settimo con Rodriguez, il primo resterà anche l'unico punto serata per la Fortitudo. All'ottavo inning, match sepolto dal fuoricampo di Proctor. Mendez al nono non concede arrivi in base. Missione compita in gara 1, gara 2 stasera a Bologna per la nuova formula che prevede solo due gare a week end riportate però sulla classica distanza dei nove inning.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: