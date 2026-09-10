INIZIATIVA San Marino, rinnovato il Protocollo d’Intesa Studente-Atleta Alto Livello CONS e Dipartimento Istruzione confermano l'accordo con l'obiettivo di creare le condizioni per "una crescita completa, dentro e fuori dal campo"

San Marino, rinnovato il Protocollo d’Intesa Studente-Atleta Alto Livello.

Conciliare l'attività agonistica di alto livello con il percorso scolastico, mettendo al centro la crescita complessiva dei giovani. È l'obiettivo del rinnovo del Protocollo d'intesa Studente-Atleta Alto Livello per l'anno scolastico 2026-2027, siglato presso la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura. A sottoscrivere l'accordo sono stati il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, Christian Forcellini, e il direttore del Dipartimento Istruzione e Cultura, Emanuele D'Amelio.

Il Protocollo entra così nel suo terzo anno di applicazione e punta a rafforzare ulteriormente la collaborazione tra mondo dello sport e scuola, con l'obiettivo di sostenere gli studenti-atleti di alto livello nella gestione del doppio impegno, agonistico e formativo. Il rinnovo introduce alcuni aggiornamenti messi a punto sulla base delle esperienze maturate nei primi due anni, con l'intento di rendere più efficace la conciliazione tra attività scolastica e sportiva.

Il Protocollo, si legge nel comunicato, rappresenta uno degli strumenti individuati da CONS, Commissione Tecnica, Dipartimento Istruzione e Cultura e Scuola per favorire "una sempre maggiore collaborazione con la scuola", nella consapevolezza che "il sostegno ai giovani sportivi non possa prescindere da un percorso educativo e formativo solido e condiviso". La collaborazione tra istituzioni sportive e scolastiche viene indicata come un elemento fondamentale per consentire ai giovani di "coltivare le proprie ambizioni agonistiche senza rinunciare alla propria formazione", creando le condizioni per "una crescita completa, dentro e fuori dal campo".

Con la conferma dell'intesa per l'anno scolastico 2026-2027, CONS e Dipartimento Istruzione e Cultura ribadiscono quindi la volontà di proseguire il percorso comune, "mettendo al centro lo studente, l'atleta e il suo percorso di crescita".

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