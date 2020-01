San Marino rinuncia alla Titano XCO

La Federazione Sammarinese Ciclismo non organizzerà la Titano XCO 2020, gara inserita nel calendario degli internazionali d'Italia Series di Mountain Bike. Alla base della decisione, ci sarebbe la mancata copertura economica da parte delle istituzioni per organizzare un evento di livello internazionale. In un primo momento, la prova sammarinese era stata confermata anche per questa stagione e la federazione ciclistica non aveva nascosto la volontà di poter ospitare sul tracciato di Montecchio, un edizione dei campionati Europei di Mountain Bike. La decisione di rinunciare alla gara, è stata confermata anche dal vice presidente Alessandro Stacchini che ha affermato: "La Federazione ha scelto di investire nel settore giovanile off road e la scuola federale di ciclismo. Sarà comunque organizzata la Titano XCO Master e Kids, in programma il prossimo 17 maggio".