San Marino: riparte il campionato, a Serravalle arriva BBC Grosseto.

Chiusa la parentesi tedesca di Coppa Campioni, per il San Marino Baseball è tempo di rituffarsi in campionato e accogliere, a Serravalle, la Spirulina Becagli Grosseto. Si gioca alle 20. Poi doubleheader sabato 18, con playball alle 16 e alle 20. I ragazzi di Doriano Bindi arrivano alla fase intergirone con un bilancio di 6 vinte e 3 perse nel corso dell’andata del girone A di Poule Scudetto. Grosseto, invece, ne ha vinte 4 e perse 5, ma è comunque seconda dietro alla Fortitudo, pur con un vantaggio ristretto rispetto a Campidonico Torino (3-6) e Godo (2-7).

Trittico dunque cruciale per entrambe le squadre, che hanno l’obiettivo di consolidare una posizione che garantirebbe la semifinale scudetto. La Spirulina Becagli Grosseto, che ha vinto il proprio girone di prima fase con 8 vittorie in 10 partite, ha come manager un certo Jairo Ramos, che sul Titano non ha bisogno di presentazioni.

