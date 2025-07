RUGBY 7 San Marino Rugby 7, Babboni: "Il futuro è più roseo, ci sono buone aspettative" Il capitano della nazionale: "Alla Conference darei un bel 9, le vittorie ai Giochi una bella emozione. Puntiamo a qualificarci all'edizione di Monaco e, perché no, toglierci una soddisfazione in più".

La nazionale sammarinese di rugby 7 si rinnova e cresce, pianifica il suo futuro ma già ora mette in cascina risultati, anche storici. A maggio, contro Liechtenstein e Montenegro, sono arrivate le prime vittorie di sempre ai Giochi dei Piccoli Stati, a cancellare lo “0” dell'edizione d'esordio. Malta '23. A giugno invece l'argento nella Conference 2 di Rugby Europe, con 4 successi in 6 partite: solo la Slovenia ha fatto meglio dei biancazzurri, che questo torneo lo aveva già vinto – con promozione nella categoria superiore – due anni fa. Stavolta non è arrivata la replica, il giudizio però resta positivo.

"Io darei un bel 9 a questa spedizione - dice il capitano Matteo Babboni - siamo partiti con belle aspettative e per me le abbiamo rispettate. Peccato per le due sconfitte, potevamo fare meglio ma non ci possiamo lamentare. La sconfitta che ci ha dato più fastidio è sicuramente la prima, per pochi punti, contro l'Estonia, una partita che si poteva tranquillamente giocare meglio e in cui si poteva fare meglio. Ma era l'apertura del torneo, c'erano la tensione e tante cose. La cosa positiva è stata l'ultima vittoria contro la Slovacchia secondo me, perché siamo andati sempre in migliorando, dando il meglio nel secondo giorno. Le due vittorie ai Giochi dei Piccoli Stati. Ce le aspettavamo, ma anche no. Nel senso che i Giochi dei Piccoli Stati hanno sempre un livello molto alto, la prima edizione non era andata proprio benissimo, non avevamo vinto neanche una partita. Due vittorie, molto bello. Poi davanti ai Capitani Reggenti, davanti a chi ci guardavano allo stadio, una bella emozione".

San Marino che ora gioca più di squadra e si gode le sue nuove leve: in questi tornei hanno esordito il 2007 Christian Cazzaro e i 2008 Lorenzo Angelini e Matteo Quieti, giovani ma già parte integrante del gruppo. "I giovani hanno dimostrato tantissimo tre bellissime novità - prosegue Babboni - Il futuro finalmente è più roseo, vediamo dei giovani che stanno crescendo, abbiamo degli altri nel nostro vivaio che saranno pronti nei prossimi anni, per il futuro ci sono buone aspettative".

E già si guarda all'anno prossimo, per ritentare la salita in Conference 1 e centrare gli obiettivi minimi – da definire - per la qualificazione ai prossimi Giochi. "In Conference punteremo a fare bene - conclude Babboni - per poterci qualificare a Giochi dei Piccoli Stati fra due anni e, perché no, cavarci una soddisfazione in più fra due anni, a Monaco".

