RUGBY San Marino Rugby Club lancia una raccolta fondi per sostituire il pulmino distrutto nell'incendio "Ogni contributo, grande o piccolo, farà la differenza per sostenere questo sport e i suoi valori".

San Marino Rugby Club lancia una raccolta fondi per sostituire il pulmino distrutto nell'incendio.

Il Rugby Club San Marino ha avviato una raccolta fondi per acquistare un nuovo pulmino dopo che, nel tardo pomeriggio di domenica, un incendio ha distrutto il mezzo, fondamentale per le trasferte e le attività di tutte le categorie del club.

L'episodio si è verificato a Fiorina, di fronte alla chiesa: i cinque occupanti del pulmino, di ritorno da una trasferta, hanno notato del fumo provenire dal motore e hanno allertato immediatamente i soccorsi. La Polizia Civile è intervenuta rapidamente, contenendo le fiamme che si erano propagate e messo in sicurezza l’area, evitando danni peggiori. Nonostante l’intervento, il pulmino è andato completamente distrutto. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Il Rugby Club San Marino si rivolge ora alla comunità, chiedendo sostegno e donazioni per acquistare un nuovo pulmino, essenziale per permettere ai ragazzi e alle ragazze del club di continuare a giocare, viaggiare e crescere insieme. Ogni contributo, grande o piccolo, farà la differenza per sostenere questo sport e i suoi valori.

Bonifico bancario Intestazione: Federazione Sammarinese Rugby IBAN: SM 40 F 03034 09804 000040104233 Causale: donazione pulmino rugby

PayPal https://paypal.me/rugbysanmarino?country.x=IT&locale.x=it_IT







I più letti della settimana: