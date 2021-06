BASEBALL San Marino sa solo vincere: Fiorentina ko per manifesta I sammarinesi si impongono per 12-2 in gara 1

Settima vittoria consecutiva per il San Marino Baseball. La squadra di Doriano Bindi si è imposta facilmente in gara 1 a Firenze contro la Fiorentina col punteggio di 12-2 per manifesta al settimo inning. Questa sera gara2 valida per la prima giornata di ritorno del gruppo G.

