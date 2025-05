San Marino sconfitta a sorpresa a Bologna. Stasera la rivincita

Dopo due doppiette consecutive, il San Marino Baseball riassapora l'amaro sapore della sconfitta a Bologna. Ed è una sconfitta che brucia, essendo arrivata per solo un punto: la Fortitudo, fin qui capace di vincere solo cinque incontri su 14, s'impone per 4-3.

Sei le battute valide per i titani, nove quelle degli emiliani, che vanno sotto già nel primo inning ma poi pareggiano e ribaltano l'incontro tra il secondo e il quinto. dopo aver accorciato nella sesta e nella settima ripresa, San Marino ha un'opportunità di pareggiare all'ottavo attacco, quando Celli, primo battitore, si ritrova in base su errore, ma Riviero non concede più nulla, infilando sei eliminazioni consecutive da quel momento alla chiusura dell'incontro.

Con Parma che ha strapazzato Reggio Emilia, la squadra di Bindi è tornata al secondo posto e stasera, alle 20, proverà a pareggiare la serie sfidando Bologna sul diamente di Serravalle.