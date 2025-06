BASEBALL San Marino sfida Parma: per l'aggancio in vetta serve una doppietta Si gioca stasera alle 20:30, in Emilia, e sabato alle 20, a Serravalle: i ducali comandano il girone con 2 successi in più dei biancazzurri.

La grande occasione per lo sbarco in vetta al girone passa da una doppietta nell'incrocio più complicato. Dopo la passeggiata con Grosseto, per San Marino c'è Parma, capolista del Gruppo A con due lunghezze sui biancazzurri: una forbice nata col doppio ko con Bologna e da provare ad azzerare sempre tra la via Emilia (stasera alle 20:30) e il Titano (domani, alle 20).

Nelle partite d'andata, giocate a quasi un mese di distanza causa sospensione per pioggia di gara2, finì con un successo a testa, entrambi casalinghi: 9-3 in terra ducale, con lanciatori di formazione italiana, 2-1 a Serravalle, con lanciatori stranieri. Lanciatori già annunciati, da parte di Doriano Bindi: si parte con Lage, poi tocca a Palumbo.

San Marino arriva alla sfida più importante forte di una rosa quasi al completo: l'unico asterisco riguarda Angulo, presente ma non al meglio della condizione. In forma ma anche affaticata Parma, che all'entusiasmo per il ruolino positivo abbina qualche problemino legato all'infermeria. Anche se qualcosa si muore pure in quel senso: pienamente recuperato Scotti, che sarà a pieno servizio, ed è probabile pure il rientro di Mineo.

