SPECIAL OLYMPICS San Marino sfila a Torino ai Mondiali Special Olympics Per la prima volta i mondiali in Italia, tra le 101 delegazioni anche quella del Titano.

La luce di Special Olympics illumina Torino. Per la prima volta i Giochi Mondiali arrivano in Italia nella versione invernale. C'è tutto nella serata dedicata alla cerimonia d'apertura: emozione e orgoglio, perché esserci è sempre bello, la prima volta ancor di più. Le 101 delegazioni hanno sfilato all'Inalpi Arena, tra queste anche quella di San Marino con i tre atleti Sara Valentini, Stefano Gianessi e Ruggero Marchetti, la capo delegazione Barbara Frisoni e i tecnici Giulia Cecchetti e Riccardo Marchetti.

Oltre 1500 atleti per un evento mondiale da tutti i punti di vista, già dalla Cerimonia d'Apertura costruita attorno ai temi dell'avvicinarsi, della relazione tra i corpi e della diversità. Tanti i momenti evocativi per aprire una settimana di sport e inclusione che coinvolgerà anche 2000 volontari, 1000 tecnici e 3000 familiari. Chiare e dirette le parole di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente del Comitato Organizzatore Locale: "Crediamo in un futuro che guardi oltre i limiti e le barriere e oggi quel futuro è qui".

Un messaggio forte e sentito, come quello di Tim Shrive, presidente di Special Olympics: “A questi Giochi, non chiediamo pietà per i nostri atleti, chiediamo un cambiamento di cuore da parte del mondo. Chiediamo un cambiamento di mentalità, un cambiamento nelle pratiche, nel lavoro, nello sport, nell'educazione, nella prima infanzia, nella vita comunitaria”.

La fiamma dei Giochi Special Olympics brilla e illumina Torino, lo farà fino al prossimo 16 marzo, per un evento già destinato a restare nella storia, quella nella quale anche San Marino saprà scrivere pagina importanti con i suoi atleti.

