BASEBALL San Marino si aggiudica gara1 contro Grosseto: termina 4-1

Chi ben comincia è a metà dell'opera. La missione del San Marino Baseball, ovvero difendere il titolo di Campioni d'Italia, parte nel migliore dei modi. I Titani battono Grosseto in gara1 della semifinale scudetto, portandosi così in vantaggio nella serie. Termina 4-1 per i ragazzi di coach Doriano Bindi, trascinati dalla bella prova del neo-arrivato Henry Centeno. Il lanciatore venezuelano, tornato a San Marino a distanza di un anno, vince il duello personale con il grossetano Jonathan Carbo, indirizzando il match sui binari biancazzurri. Nei suoi 5 inning Centeno non concede valide, solo quattro basi ball e ben 8 strikeout.

Match che parte subito bene: i doppi di Federico Celli e Oscar Angulo, in rapida successione, portano San Marino sull'1-0. Il fuoricampo di Erick Epifano, invece, vale il 2-0 al secondo inning mentre, nel corso del quarto, i campioni d'Italia la chiudono. Entrano altri punti grazie alla palla alta del solito Celli che risulta imprendibile per gli avversari: doppio per il 3-0 ed errore di tiro per il 4-0. Al sesto arriva l'unico punto di Grosseto con il fuoricampo di Albert per il definitivo 4-1. Stasera si replica con gara2, ancora sul diamante di Serravalle alle 20.30. Salta, invece, l'altra semifinale tra Parma e Bologna rinviata per pioggia. In serata si recupera gara1 al “Gianni Falchi” con gara2 calendarizzata per sabato sera.



