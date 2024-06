BOCCE EUROPEI San Marino si regala due semifinali Europee Dall'Olmo nel Tiro di Precisione, Paoletti-Frisoni nel doppio misto

San Marino si regala due semifinali Europee.

Arrivano buone notizie da Terni dove sono in corso i Campionati Europei di Bocce: Stella Paoletti e Jacopo Frisoni hanno battuto la coppia turca Cil-Turhan per 8-7 al termine di una partita tiratissima come si evince dal punteggio e si sono qualificati per le semifinali del torneo di doppio misto. Avversari per un posto in finale sono i croati Joginovic-Jurcevic. Bene anche Enrico Dall'Olmo, semifinalista nel Tiro di Precisione dopo il 18-14 al tedesco Jakob Kraus, affronterà lo sloveno Sofronievski. Si ferma invece la marcia del sammarinese nel singolare battuto 11-8 ai quarti dal maltese Farrugia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: