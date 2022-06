San Marino si ritrova e travolge due volte Collecchio

San Marino reagisce con forza all'imprevista caduta esterna e ripristina l'ordine delle cose, così per Collecchio la giornata di Serravalle finisce in grandinata. Gara2 e gara3 sono con due eloquenti 12-2 e 8-0, un ottimo modo per congedarsi momentaneamente dal campionato in vista della Coppa dei Campioni di settimana prossima. Così, nel Gruppo A della poule scudetto, si scava un solco: da un lato Parma e San Marino – coi Titani che hanno un successo in meno e due gare in più – dall'altro Collecchio e Nettuno, entrambe a quota 1.

In gara 2 San Marino passa già al 1° col singolo di Ustariz, al 4° Batista raddoppia con la valida del 2-0 e poi, al 5°, c'è la valanga dello strappo, che porta in dote gli altri 10 punti di giornata. Con Zotti sul monte ci sono la valida di Lino, doppio da due punti di Morresi, altro punto su errore su Epifano e singolo di Ferrini, così diventa 7-0. Con Dallaturca invece ne arrivano altri 5 col punto automatico su base a Di Fabio e quelli sulla volata di Angulo, sul doppio di Lino e sul singolo di Ustariz.

Nel 7° Collecchio rende più presentabile il suo tabellino con la rimbalzante di Benetti e il singolo di Gamberini. Le uniche gioie di giornata, perché in serata San Marino chiude illibato, complice un Di Raffaele che, nei suoi 5 inning, elimina al piatto 7 avversari. Qui i Titani allungano nel secondo con la volata di sacrificio di Pieternella e col singolo di Pulzetti, mentre nel 3° c'è il fuoricampo del tris di Lino. Nel 5° Di Raffaele elimina al volo Alfieri nell'unico momento di difficoltà della partita, quindi, nella parte bassa dell'inning, altra fuga da sipario: valida di Pulzetti, base ball a Ferrini con punto automatico, Angulo colpito ed errore difensivo sulla battuta di Lino, così si va sull'8-0 e tanti saluti.