San Marino Sport Awards nel segno del rinnovamento

Gran gala dello Sport dove il talento si intreccia con l'impegno sociale e il fair play diventa l'inno di una serata indimenticabile. Questo è la sintesi di San Marino Sport Awards gli "Oscar dello sport sammarinese" che ogni anno premia i protagonisti che hanno brillato non solo sul campo, ma anche nel cuore e nella mente degli appassionati. Jasmine Verbena “Atleta dell'anno”. La punta di diamante del nuoto artistico sammarinese ha stupito tutti: “questo premio mi inorgoglisce -ha dichiarato- ma è arrivato il momento di appendere il costume al chiodo". E così dopo i due ori ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra, e la terza finale consecutiva ad un mondiale di nuoto artistico, in serie Fukuoka – Doha e Singapore, arriva il premio di “Atleta dell'Anno” a coronamento di una splendida carriera. A quasi 26 anni Jasmine Verbena lascia quello che è stato per tanti anni il suo mondo. La grande novità di San Marino Sport Awards è rappresentata dagli altri riconoscimenti.

Squadra dell'anno: passerella per quelli che ormai sono gli habitué di questa serata. Alessandra Perilli e Gian Marco Berti. Ad Atene è arrivata l'ennesima conferma che San Marino ha in Perilli/Berti la coppia sportiva più vincente della storia sammarinese. Secondo argento di livello altissimo nella specialità Mixed Team di Tiro a Volo. Tecnico dell'anno, non poteva che essere Doriano Bindi. Anche qui premiata un intera carriera al servizio del Baseball sammarinese dove nel 2025 è arrivato l'ennesimo trionfo con la conquista del settimo scudetto consecutivo.

Promessa dell’anno Elia Stacchini, classe 2009, che ha centrato il minimo di qualificazione per i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. San Marino Sport Awards non sono solo premi, ma un vero e proprio viaggio nella storia dello sport, sammarinese, e di questa storia ne è rimasto colpito il Presidente del Coni Luciano Buonfiglio il quale senza mezzi termini, - ha dichiaro- “basta con il considerarvi piccoli”. Emozionante il momento in cui il talento di Formula 1 Kimi Antonelli è stato nominato Ambasciatore dello Sport italiano nel mondo con il conferimento del titolo da parte dell’Ambasciatore d’Italia a San Marino, Fabrizio Colaceci, che ha letto un intervento del vicepresidente del Consiglio dei Ministri italiano Antonio Tajani. “Lo sport non è solo sudore e adrenalina, ma anche un potente strumento per diffondere valori positivi e costruire un mondo migliore”.

Le parole in sintesi nel discorso di saluto del padrone di casa, il Presidente del Cons Christian Forcellini e del Segretario di Stato allo Sport Rossano Fabbri, davanti ai Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli e al Segretario di Stato per la Cultura e l'istruzione Teodoro Lonfernini. Tra gli altri ospiti intervenuti Luigi Samele, vincitore di quattro medaglie olimpiche, la ginnasta Martina Santandrea, medaglia di bronzo ai Giochi di Tokyo. Collegato da remoto ha portato il suo saluto il Direttore di San Marino RTV Roberto Sergio. Stampa rappresentata dai giornalisti Xavier Jacobelli presidente della commissione giudicatrice del concorso letterario e giornalistico promosso dal Cons e vinto, in questa edizione, per la sezione giovani da Lorenzo Gasperoni, per la sezione senior da Simone Zaccagni. Ed ancora Fabrizio Maffei e Alessandro Alciato che ha condotto la premiazione di dirigenti-tecnici e atleti ai quali sono state consegnate le medaglie al merito.

Bello il momento della Presentazione ufficiale, con consegna della bandiera, di San Marino Comunità Europea dello Sport, il riconoscimento assegnato al Titano da Aces Europe per il 2026 a seguito della candidatura presentata dalla Segreteria di Stato per lo Sport. Ne hanno parlato il Segretario di Stato Rossano Fabbri, con i vertici di Aces a cominciare da Vincenzo Lupattelli, con l’ambasciatore dello sport sammarinese Manuel Poggiali e il giovane Lorenzo Cheli, talento del motorsport nella Porsche Carrera Cup Italia impegnato nella campagna di sensibilizzazione contro il bullismo. ll ricavato del contributo a pagamento viene interamente devoluto all’Aslem. San Marino Sport Awards sarà trasmesso in differita su San Marino Rtv domenica 25 gennaio, alle ore 20:30, sul canale 550







