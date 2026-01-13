San Marino Sport Awards, ufficiali le 12 candidature per i 4 premi

Dominano baseball e tiro a volo nelle candidature – tre per premio - per le quattro categorie del San Marino Sport Awards, il gala dello sport biancazzurro in programma venerdì 23 gennaio.

Partiamo dal premio storico, quello di Atleta dell'anno: c'è Jasmine Verbena, confermatasi nell'elite globale del nuoto artistico con un 10° posto ai Mondiali, 7° e 8° posto agli Europei e 4° e 8° posto in una tappa di Coppa del Mondo, cui si sommano due ori ai Piccoli Stati e un bronzo agli Italiani. Con lei, Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, ambedue d'oro ai Piccoli Stati e, soprattutto, argento in coppia ai Mondiali di Mixed Team. In più, il palmares stagionale di Perilli vanta anche l'argento alle finali di Coppa del Mondo (più bronzo nella tappa di Cipro) e il successo nella Champions League di trap, nel doppio con Martina Tonini, oltre a un 4° posto all'Europeo.

Il Mixed Team Perilli-Berti è in lizza anche in una delle categorie introdotte con questa edizione, quella di Squadra dell'anno: a contendere loro il premio ci sono il doppio femminile di bocce composto da Giada e Stella Paoletti, argento all'Europeo, e il San Marino Baseball, campione d'Italia per la 7ª volta nella sua storia.

A guidare i titani del batti e corri c'era – come sempre, quando si solleva un trofeo - Doriano Bindi, giocoforza in corsa per il premio Tecnico dell'anno: insieme a lui, il CT del tiro a volo Luca Di Mari e a quello del tennistavolo Claudio Stefanelli, 4 bronzi ai Giochi dei Piccoli Stati e svariati podi in giro per l'Italia.

Infine, un occhio al futuro col premio Promessa dell’Anno, per il miglior atleta emergente: a contenderselo, Greta San Martini, che ha partecipato al salto in lungo e triplo ai Piccoli Stati e all'Eyof; Tommaso Terenzi, bronzo al Mondiale di roller Inline Freestyle nello slide categoria Junior; lo sciatore Elia Stacchini, che nello slalom speciale ha centrato il minimo per qualificarsi per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.









