BASEBALL San Marino stecca gara 1, Parma vince 7-2

San Marino comincia con una sconfitta il trittico dello scontro al vertice contro Parma. Gli emiliani passano a Serravalle per 7-2 capitalizzando al massimo il primo attacco nel quale sono arrivati 3 punti, 5 valide e una base ball. San Marino, che non sfrutta i due in base con zero out del primo, deve aspettare il terzo per segnare il primo punto. Diaz è colpito, ruba la seconda e va sulla valida del rientrante Batista. I tentativi di rimonta dei Titani, rinviati dall'esperienza di Casanova sul Monte, sono arrivati rispettivamente solo al terzo e al quinto, e sono peraltro sempre stati parati dall'allungo successivo ospite. . Sul monte, al posto di Quevedo, c’è De Leon, che concede la base a Desimoni e poi vede Ascanio toccare un lungo doppio a sinistra per il punto del 4-1. Ascanio fa 5-1, che diventa a 2 col solo-homer di Lopez. Ma Parma segnerà altri 2 punti. E ora gara 2 e gara 3 in Emilia.

