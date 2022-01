DECRETO San Marino: Super Green Pass anche per le attività sportive fino al 30 gennaio Tali disposizioni non si applicano ai minori di anni 16

San Marino: Super Green Pass anche per le attività sportive fino al 30 gennaio.

Il nuovo decreto legge prevede l'utilizzo del Super Green Pass anche per le attività sportive a San Marino. Dal 17 al 30 gennaio, il certificato verde verrà richiesto nelle strutture sportive pubbliche o private al chiuso e per le attività collettive o individuali di contatto anche all'aperto, nonché per l'utilizzo di docce e spogliatoi. Dal 31 gennaio sarà nuovamente sufficiente un tampone antigenico rapido o molecolare. Se il Campionato Sammarinese di calcio dovesse ripartire il 22 e 23 gennaio, nelle prime due giornate potrebbero scendere in campo solo i calciatori vaccinati o guariti dal Covid.

