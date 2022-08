San Marino supera 13-3 Grosseto: 2-0 nella serie

Lunedì si va a Grosseto ma la partenza, sul Titano, è delle migliori. Dopo il convincente 4-1 di gara1, San Marino si ripete in gara2 e supera i toscani con un netto e insindacabile 13-3. Con questo successo i ragazzi di coach Doriano Bindi si portano sul 2-0 nella serie che vale l'accesso alla finale scudetto. L'attacco biancazzurro è grande protagonista, soprattutto a inizio match quando – in soli 3 inning – i campioni d'Italia vanno a segno per ben 10 volte. Buona anche la prova di Quattrini sul monte di lancio: 4 riprese senza subire punti e vittoria assicurata per San Marino. Che, come detto, parte forte e chiude i giochi in poco tempo: al primo inning è 2-0, al secondo 6-0 e al terzo addirittura 10-0 con i singoli decisivi di Lino, Ustariz e Leonora. A questo punto è ordinaria amministrazione per i padroni di casa che al quinto mettono altri 3 punti grazie al fuoricampo di Angulo e la volata di sacrificio dello stesso Leonora. Per Grosseto solo 3 punti nell'ultimo inning, ormai ininfluente per il punteggio finale. Termina 13-3 e San Marino è sempre più vicino all'ultimo atto. Nell'altra semifinale Parma beffa 3-2 Bologna in gara1 e va sull'1-0. Questa sera si replica al “Gianni Falchi” per gara2.