ANDORRA 2025 San Marino Team ad Andorra: al via la missione Giochi dei Piccoli Stati Dopo il charter da Rimini a Barcellona e il trasferimento in bus, la delegazione di San Marino é arrivata nel Principato pirenaico. Presenti Capitani Reggenti e i Segretari Fabbri e Beccari. Sono 85 gli atleti, a caccia di medaglie in questa 20ª edizione.

Monte Titano sullo sfondo, foto di classe e partenza destinazione Andorra. La delegazione di San Marino è volata verso il Principato per prendere parte all’edizione numero 20 dei Giochi dei Piccoli Stati.

Da San Marino 1985 ad Andorra 2025: 40 anni di sport, di grandi emozioni e – si spera – di nuove medaglie da riportare sul volo di ritorno. Quello di andata ha portato atleti, allenatori, membri del CONS e istituzioni da Rimini a Barcellona con un charter, prima del trasferimento in bus verso il micro-Stato pirenaico.

Presenti gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi, oltre al Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri e per gli Affari Esteri Luca Beccari, attesi lunedì mattina da impegni con i pari grado.

Con il capo missione Giuliano Tomassini e il vice Anna Lisa Ciavatta già ad Andorra per definire gli ultimi preparativi, CONS al gran completo con l’arrivo dell’altro vice Luciano Scarponi, del presidente Christian Forcellini – alla prima esperienza ai Giochi, da numero uno – e il Segretario Generale Eros Bologna.

Poi, come detto, gli atleti: saranno 85, dopo il ritiro last-minute del judoka Alessandro Fabbri per infortunio. Forfait anche per Federico Olei nel ciclismo, sostituito da Davide Conti.

Ad Andorra i primi momenti d’ambientamento, poi si inizierà a fare sul serio: lunedì sera la cerimonia d’apertura, da martedì 27 il via alle gare.

