San Marino torna campione d'Italia: è la 7a volta

Foto: FIBS

San Marino è di nuovo campione d'Italia di baseball, per la settima volta. Dopo gara-1 e gara-2, in casa, i titani hanno vinto anche gara-4 in trasferta, chiudendo le Italian Series contro Parma con il punteggio di 3-1. A fine partita il tabellone dice 8-6 a favore della squadra di Bindi, che va sul 2-0 già al secondo inning, ma tra terza e quarta ripresa vede il risultato ribaltato, sul 6-2 in favore degli emiliani.

Con entrambi gli attacchi che non girano, andando a vuoto dal quinto all'ottavo inning e i fantasmi di gara-3, persa al big inning dopo aver cullato a lungo i sogni scudetto, che ritornano, San Marino si sveglia e colpisce all'ultima possibilità, travolgendo Parma: sono ben 6 i punti marcati nella nona ripresa. Gli emiliani non reagiscono, la difesa dei titani regge e il tricolore torna sul Titano.







