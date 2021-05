BASEBALL San Marino travolge anche i Lancers ed è primo da solo I Titani vincono 10-3 e 18-0, mentre Grosseto fa patta contro la Fiorentina e resta indietro.

Il girone a maggioranza toscana si conferma territorio di caccia grossa per San Marino che dopo la Fiorentina travolge anche i Lancers di Lastra a Signa. 10-3 e 18-0 per un 4/4 che vale il primato solitario, vista la patta tra Grosseto – ora inseguitrice n°1 – e Fiorentina. Eppure il primo inning si chiude col vantaggio dei locali, forti del doppio di Diaz che manda a casa Becattini. Immediata e tremenda la risposta sammarinese: doppio di Pulzetti, singoli di Angulo e Celli ed è immediatamente 4-1. Angulo e Celli protagonisti anche nel quarto, con un doppio e un fuoricampo che mandano San Marino a quota 6. Nella stessa ripresa, Mazzocchi colpisce Diaz e subisce il doppio di Baratella, il che comunque non basta per riaprirla.

Tra 6° e 8° arrivano altri tre punti, col singolo di Giovanni Garbella agevolato dalla difesa, la volata di sacrificio di Pulzetti buona per Albanese e fuoricampo ancora di Garbella. La valida di Becattini per Geri manda di nuovo a segno i Lancers, dopodiché base ball concessa a Beccari a basi piene per il definitivo 10-3. Questo sabato, nella gara di domenica mattina invece non c'è proprio confronto: 18-0 senza storia, con 8 punti già nel primo attacco e manifesta al 7°, col fuoricampo di Tromp a fare da apice. Dunque cammino ancora immacolato per San Marino, ora chiamato all'allungo in classifica contro l'avversario più temibile del girone, Grosseto.

