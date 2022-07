COPPA DAVIS San Marino travolge l'Albania 3-0

San Marino travolge l'Albania 3-0.

Comincia con una vittoria il cammino di San Marino in Coppa Davis. I biancazzurri hanno battuto l'Albania nel match inaugurale per 3-0 senza perdere nemmeno un set. Il primo a scendere in campo è stato Stefano Galvani che ha rapidamente chiuso la pratica Hoxhiq battendolo 6-1 6-0. Il secondo punto è stato conquistato da Marco De Rossi su Mario Zili per 6-0 6-2. I titani hanno vinto anche il doppio con De Rossi/Vicini per 6-3 7-6 su Muedini/Zili. San Marino torna in campo domani contro l'Islanda.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: