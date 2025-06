Domenica 15 giugno si sono svolte a Cattolica le fasi regionali di beach bocce Under 14, valide per l’accesso al Trofeo CONI nazionale. In un girone all’italiana combattuto nonostante il grande caldo, ha prevalso la Società Bocciofila Montecerreto di San Marino. Per il terzo anno consecutivo, alcuni suoi giovani atleti rappresenteranno l’Emilia Romagna alla finale nazionale, in programma dal 28 settembre al 1° ottobre a Lignano Sabbiadoro.