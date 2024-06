VOLLEY SCA UOMINI San Marino trionfa in Liechtenstein La nazionale di Stefano Mascetti vince anche l'ultima partita e conquista il primo posto. Premi individuali per Rondelli, Paganelli e Bernardi.

Le tre vittorie aveva già assicurato la medaglia d'oro a San Marino ai Campionati dei Piccoli Stati in Liechtenstein. La squadra del ct Stefano Mascetti fa ancora meglio vincendo anche l'ultima partita contro l'Irlanda (25/15, 25/9, 2517). Titani che chiudono il torneo con quattro successi e un solo set perso nell'intero torneo. San Marino conquista il primo posto e la qualificazione ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra. Per i biancoazzurri anche la soddisfazione dei premi individuali per Rondelli, Paganelli e Bernardi.

