SERIE D GIRONE F San Marino - Unipomezia 0-4 Biancoazzurri a serio rischio retrocessione

Ennesima rivoluzione nei ranghi del San Marino Calcio: in distinta non rientrano due protagonisti come il portiere Meli e l’attaccante Gasperoni. Tra i pali il San Marino schiera il classe '99 Bolchini.

Ritmi blandi, la prima conclusione e’ dell’Unipomezia con Grassetti, sfera non lontana dal palo. Sempre laziali in evidenza in verticale per Grassetti buono il lavoro in copertura di Brighi e Bolchini che anticipano l’attaccante avversario. Partita che si accende solo per il troppo nervosismo a farne le spese il 2007 Zulù ammonito.

Il San Marino non punge mai e si vede solo con questo contropiede di Ziello il numero 6 porta palla per 50 metri ma l’azione si perde con una lettura complicata. Alla mezz’ora Moriano poteva, e doveva fare meglio in quella che resta una grande occasione potenziale. Nel finale di tempo Cum anticipa il portiere in uscita ma non riesce a girare a rete. Meglio il San Marino prima del tè altra occasione con Zulù che sbaglia a pochi metri dalla porta ma è sicuramente un ragazzo interessante. Ripresa grande girata di Persichini e ottima di Bolchini. Persichini, aggiusta la mira dopo pochi secondi e l’Unipomezia al decimo della ripresa la sblocca. Il raddoppio a stretto giro con De Santis che gira a rete su errore del portiere Bolchini. Lo 0-2 piega le gambe ai biancoazzurri e Persichini realizza il terzo in scioltezza.

Arriva anche il poker con la stoccata di Della Pietra . Gioco partita e incontro. Il San Marino, adesso e’ a serio rischio retrocessione. Allo stadio Calbi di Cattolica, Unipomezia batte San Marino 4-0.

