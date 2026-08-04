BASEBALL San Marino va dal Crocetta in cerca della semifinale Forti del 2-0 maturato a Serravalle, i campioni d'Italia puntano a chiudere i quarti già in gara 3, da giocare a Parma. Si gioca mercoledì alle 20:30.

Per la semifinale scudetto manca un ultimo passetto che il San Marino si propone di fare già ora, in quel di Parma. Alle 20:30 di mercoledì c'è gara 3 sul diamante del Crocetta, già battuto in entrambe le partite di Serravalle: forti del 2-0, i campioni d'Italia sono dunque al primo dei due match point in trasferta. Chiuderla subito sarebbe importante anche solo per risparmiare energie, considerando che Bologna, papabile avversaria al prossimo turno, è a sua volta a un successo dall'eliminare il Bsc Grosseto. Stesso discorso, sull'altro lato del tabellone, per Parma, avanti 2-0 su Reggio Emilia, mentre Macerata e Nettuno sono sull'1-1. Tornando a San Marino, di fronte ci sarà un Crocetta che, da neopromosso, il suo lo ha già abbondantemente fatto, e ora gioca leggero per provare ad allungare una stagione assolutamente positiva.



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