San Marino, via al raduno precampionato. Celli: "Dev'essere la stagione del riscatto"

Nel servizio l'intervista all'esterno e capitano di San Marino, Federico Celli

La stagione del riscatto per il San Marino Baseball riparte da Serravalle, dove i giocatori già arrivati sul Titano e lo staff tecnico si sono radunati per dare via alla preparazione atletica, e dalla voglia di rivalsa per la finale persa ad agosto contro il Parmaclima. Dopo due delusioni consecutive proprio all'ultimo atto, la squadra di coach Bindi vuole riprendersi quel titolo che le manca dal 2022 e, per farlo, la società ha allestito un mercato incentrato sia sul rinforzare la squadra, sia sul ringiovanirla. Tutti i giocatori ingaggiati, dai più giovani Gedionne Marlin, Marc Civit e Marco Servidei ai più esperti Angelo Palumbo e Eugene Helder, hanno meno di 30 anni.

Se gli obiettivi restano gli stessi, a cambiare è la formula del campionato: non più partite da sette inning, ma da nove, e un Gruppo A con 8 squadre, San Marino inclusa, già tutte certe di accedere ai playoff, dove saranno raggiunte dalle prime due classificate di ciascuno degli altri quattro gironi. Infine, i turni si disputeranno nell'arco di un weekend, con inversione di campo tra la prima e la seconda partita.

Si comincia nel fine settimana dell'11-12 aprile contro Bologna, la rivincita della finale scudetto con Parma sarà tra il 25 e il 26 dello stesso mese, mentre i playoff partiranno a fine luglio. Tuttavia, il periodo già cerchiato in rosso sul calendario dei sammarinesi va dal 3 al 10 settembre, date della serie scudetto. Un appuntamento a cui i titani vogliono a tutti i costi partecipare, magari, stavolta, con esito diverso rispetto alle ultime due stagioni.

"Direi che è l'anno del riscatto", commenta l'esterno e capitano di San Marino, Federico Celli, che poi definisce "ottimo" il roster che si sta delineando. Ma su cosa si dovrà lavorare per migliorare e tornare davanti a tutte, quest'anno? Sempre Celli: "Probabilmente sulla continuità di squadra, sulla chimica di squadra e sul mettere a segno le battute valide e le prestazioni corali nel momento giusto".