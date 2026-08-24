San Marino vince 5-0 contro la Fortitudo. Stasera la decisiva gara 7 a Serravalle

San Marino batte 5-0 la Fortitudo Bologna e forza gara 7 nella semifinale scudetto, grazie a una prestazione straordinaria di Francisco Sanchez. Il lanciatore partente dei titani, in 8 inning ha concesso appena 3 valide e 0 punti all'attacco degli emiliani. Grazie a questa prestazione superlativa sul monte di lancio, l'attacco sammarinese ha costruito un mattoncino alla volta un margine di vantaggio diventato sempre più ampio nel corso della partita.

Le marcature sono state aperte al terzo inning da due doppi consecutivi di Renzo Martini e Williams Wong. Nella ripresa successiva è Rifaela a spedire la palla oltre la recinzione per il 2-0 a favore di San Marino. Nello stesso inning la squadra di casa ha l'opportunità di allungare ulteriormente, dopo che Gabriel Lino viene colpito, ma sul singolo di Pieternella lo stesso Lino prova ad arrivare a casa base, facendosi eliminare e aiutando la difesa emiliana a limitare i danni. Il lanciatore partente di Bologna Mauricio Veliz tiene bene il campo fino al termine della sesta ripresa, ma quando al suo posto sale il rilievo Filippo Crepaldi l'attacco sammarinese torna a colpire. Diaz si procura una base ball, ruba la seconda e arriva a casa base sulla valida di di Marlin. Nell'ottavo poi è Gabriel Lino a chiudere i conti, con un fuoricampo da due punti che fissa il punteggio sul 5-0 definitivo.

Stasera alle ore sul diamante di Serravalle si giocherà la decisiva gara 7, con in palio un posto in finale contro Parma, che ha vinto la serie contro Macerata per 4-2.







