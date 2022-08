San Marino vince 5-2 gara5 ed è la prima finalista

È San Marino Baseball la prima finalista dell'Italian Baseball Series 2022. Con il 5-2 di ieri sera contro Grosseto, in gara5, i ragazzi di Doriano Bindi chiudono la serie e si qualificano per la finale, in attesa della vincente tra Bologna e Parma, attualmente sul 2-2. Il match decisivo dello Jannella ha preso la via del Titano nei primi due inning, quando l’attacco ha segnato cinque punti. Un bottino sufficiente per il monte di lancio, che con Da Silva (vincente, 4 inning), Di Raffaele (1 inning) e Quattrini (salvezza, 2 inning con 5 strikeout) ha tenuto il vantaggio permettendo così alla squadra di chiudere la serie sul 4-1.