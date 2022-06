BASEBALL San Marino vince anche gara 2 Grosseto ko a Serravalle per 2-0

San Marino vince anche gara 2.

Vince anche in gara2, il San Marino Baseball, e lo fa grazie a un’eccellente prova da partente di Quattrini unita a un attacco che ha saputo colpire nel momento giusto. Un punto al quarto e uno al quinto per i Campioni d’Italia, con l’1-0 spinto a casa dal doppio di Batista e il 2-0 da quello di Celli. A Serravalle Grosseto va ko per 2-0.

