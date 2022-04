BASEBALL San Marino vince anche gara 2 con i Torre Pedrera Falcons La squadra di Bindi si è imposta per 15 a 0 con manifesta inferiorità al sesto inning

Doppia vittoria del San Marino Baseball nella prima giornata del campionato di serie A. I Campioni d'Italia hanno battuto i Torre Pedrera Falcons per 12 a 1 nella prima partita giocata ieri sera sul diamante di Serravalle e si sono ripetuti nel pomeriggio, imponendosi per 15 a 0 con manifesta inferiorità al sesto inning. Una sfida decisa nella seconda ripresa con la squadra di Doriano Bindi capace di segnare ben 10 punti in una solo inning.

