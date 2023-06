BASEBALL San Marino vince anche gara3 contro Parma Un grande slam di Federico Celli decide la terza sfida del weekend

Il sabato del turno di serie A di baseball dice San Marino. I Titani sconfitti da Parma nella prima partita della serie, la ribaltano con due belle vittorie. I campioni d'Italia sono devastanti in gara2 imponendosi per 12-2 con due fuoricampo di Lino e uno di Batista. Il pomeriggio era andato in archivio con un netto successo dei Titani. I biancoazzurri hanno replicato in gara3. Una partita che ha visto San Marino imporsi per 7-3. Un grande slam di Federico Celli decide la terza sfida del weekend che riproponeva la finale scudetto del 2022. L’esterno centro di casa produce un giro di mazza perfetto e, sul 3-3 al 6°, va col fuoricampo a destra che significa in un attimo 7-3. Gara decisamente equilibrata, la più incerta della serie. Parma in vantaggio con l’homer di Mineo al primo, San Marino si avvicina con due punti al terzo, poi col pari alla sesta ripresa e infine col sorpasso firmato Celli. I Titani si aggiudicano la serie e chiudono sull’8-4 il girone di andata, in attesa del turno di riposo.

