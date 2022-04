BASEBALL San Marino vince facile a Sala Baganza

San Marino vince facile a Sala Baganza.

Due vittorie su due per il San Marino Baseball. Tutto facile a Sala Baganza per i ragazzi di Doriano Bindi che hanno facilmente disposto dei parmensi sia in gara 1 disputata questa mattina e vinta per 18-0 che nel pomeriggio in gara due conquistata per 20-1.

