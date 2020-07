San Marino vince facile, con Macerata finisce 8 a 2

La stagione 2020 del batti e corri si apre con la netta vittoria di San Marino contro Macerata. Sul diamante di Serravalle non c'è partita, la squadra di Mario Chiarini domina sul monte di lancio con Alessandro Maestri che non concede nulla alle mazze avversarie e sfida ipotecata già alla prima ripresa con un fuoricampo da tre punti di Mattia Reginato. Al quinto inning c’è spazio sul monte per Alessandro Ercolani, lanciatore sammarinese classe 2004, che chiude la ripresa senza subire punti e infila anche un paio di strikeout. Il punteggio finale dice 8 a 2 per San Marino. Da segnalare che Il primo lancio è stato effettuato da Francesco Imperiali, al quale è stata consegnata una targa di riconoscimento da parte del San Marino Baseball dopo una carriera leggendaria sul Titano, con la conquista di 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 1 Coppa Italia.