San Marino vince gara 1 per manifesta.

Tutto come previsto a Serravalle, dove San Marino ha avuto facilmente ragione dei Lancers di Lastra a Signa nella gara 1 della seconda giornata di ritorno del qualification round del campionato di baseball. I ragazzi di Bindi hanno dominato come da pronostico e si sono imposti per manifesta al settimo inning quando erano avanti 14-0.

Con un'altra vittoria questa sera in gara 2 avrebbero blindato il primo posto nel girone indipendentemente dall'esito dall'esito della partita contro Grosseto.

