BASEBALL San Marino vince gara 2 a Grosseto e impatta la serie

Immediato riscatto del San Marino che vince nettamente gara due dei quarti di finale e impatta la serie contro il Bbc Grosseto. La squadra di Doriano Bindi si è imposta per 14 a 2. Da segnalare il fuoricampo di Alvarez da 3 punti e l'ottimo debutto del lanciatore Eric Mendez, che ha chiuso con due inning immacolati e sei strike-out. Mercoledì e giovedì si torna in campo a Serravalle per la terza e quarta partita.

