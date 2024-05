Con una valida di Celli sesto inning, il San Marino Baseball vince gara 3 allo Jannella di Grosseto. Un successo in rimonta per la squadra di Doriano Bindi che dopo la prima ripresa era sotto per 3 a 1. Con due vittorie, San Marino si aggiudica la serie Grosseto e si porta in testa alla classifica del girone A assieme a Parma e Bologna.