San Marino vince gara1 a Reggio.

Il San Marino Baseball apre nel migliore dei modi la serie contro Reggio Emilia con una vittoria per 2-0 in trasferta. Ottima la prestazione dello staff di lanciatori: Jesus Lage lancia cinque riprese solide concedendo solo tre valide e mettendo a segno sette strikeout. A seguire, Leal domina per tre inning con un solo arrivo in base, mentre Mendez chiude la partita conquistando la salvezza. L’attacco sammarinese colpisce nel 5° inning: Angulo apre con un doppio, Diaz lo sposta in terza con un sacrificio e Pieternella firma l’1-0 con un singolo. Subito dopo, il doppio di Servidei vale il raddoppio.

Nel 9° San Marino va vicino al tris, ma non sfrutta una situazione di basi piene con un out. In totale, sono nove le valide messe a segno, con Batista e Angulo autori di un doppio ciascuno.

Reggio Emilia riesce a portare uomini in base nei primi inning ma senza mai concretizzare, fermandosi a quattro valide totali. Nessun errore difensivo per i Titani, che con questa vittoria compiono un passo importante nella corsa al secondo posto in classifica. La serie prosegue questa sera a San Marino.

