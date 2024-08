BASEBALL San Marino vince gara4 contro New Energy Grosseto e vola in semifinale

C'è anche San Marino in semifinale. La squadra di Doriano Bindi completa la rimonta vincendo anche la quarta partita della serie. Una vittoria per 6-0 che rilancia i Titani dopo la sconfitta nella prima partita. Il secondo attacco sammarinese è già decisivo. Apre Pieternella col gran triplo, lo segue Celli col singolo dell’1-0, poi arriva la valida anche per Lopez. Il successivo singolo di Tromp fa entrare due punti e sul tabellone è 3-0. La seconda giocata decisiva della sfida arriva al sesto inning. Il fuoricampo da tre punti di Diaz porta il punteggio sul 6-0. Al settimo Vassalotti chiude eliminando in sequenza Barcelan, Martini e Garcia. A

San Marino si aggiunge anche Macerata. I marchigiani eliminano il Big Mat BSC Grosseto in gara 4 grazie al successo per 5-1. Il quadro delle semifinali adesso è completo.

Le quattro squadre che hanno chiuso in testa il girone A di regular season si giocheranno lo scudetto con serie al meglio delle 7 partite. Mercoledì 7 si inizia con UnipolSai Bologna – San Marino al Gianni Falchi e Parmaclima – Macerata al Nino Cavalli. La serie si sposta sul Titano dal 12 agosto per gara 3, gara 4 ed eventuale gara 5. In caso di ulteriore parità le eventuali ultime due partite si giocheranno a Bologna.





[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: