BASEBALL San Marino vola alla poule scudetto Senza storia la sfida contro Lastra a Signa

Un'altra serata a senso unico e con la decima vittoria in dieci partite, San Marino blinda il primo posto staccando così il pass per la poule scudetto. Contro i Lancers di Lastra a Signa non c'è partita già dal pomeriggio quando la vittoria arriva al settimo inning per manifesta sul 14-0. Stesso copione la sera, 17-1 sempre per manifesta al settimo con un secondo inning da 10 punti che ha di fatto aperto e chiuso la contesa. Sono già cinque le squadre qualificate alla fase successiva.

Con Fortitudo Bologna e San Marino anche Parma, Godo e Nettuno ottengono il via libera con una giornata di anticipo. Dieci vittorie su dieci anche per Parma dunque: i ducali si sono imposti su Milano chiudendo la fase imbattuti, nove invece sono i successi di Godo che grazie alla doppietta su Longbridge stacca definitivamente la seconda. Passa anche Nettuno, doppietta nel derby laziale contro Montefiascone. Restano tre i raggruppamenti da decidersi all'ultima giornata. Spettacolare nel B il testa a testa tra Cagliari e Senago, mentre nei gironi C ed E, Collecchio e gli Angels Macerata sono ad un solo successo dalla poule scudetto.

