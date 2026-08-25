BASEBALL San Marino vola in finale: Bologna ko 12-5 in Gara 7 Per il terzo anno di fila, i titani incontreranno Parma nella serie che assegna lo scudetto

Dopo una serie combattutissima, è San Marino a festeggiare l'ottava finale scudetto consecutiva. In gara 7 arriva una netta vittoria per 12-5 sulla Fortitudo Bologna, costruita grazie alle ottime prestazioni sul monte di lancio di Angelo Palumbo, che si riscatta dopo la difficile gara 5, e Eric Mendez. I due nei primi 6 inning concedono un solo punto all'attacco emiliano, mentre il lineup di San Marino parte subito forte. Bermudez, lanciatore partente della Fortitudo autore di un complete game da 131 lanci in gara 4, viene colpito subito dal doppio di Rifaela, e sul singolo di Gabriel Lino arriva a casa base per il primo punto della partita. I titani prendono il largo nella seconda ripresa con altri 3 punti per il 4-0. La gara 7 di Bermudez dura appena due inning, e con Civit a sostituirlo per due riprese l'attacco di San Marino non riesce più ad arrivare in base. Bologna prova a riavvicinarsi con la valida di Magalotti che porta a casa Liberatore per l'1-4. La partita si spezza definitivamente nella quinta ripresa, dove San Marino realizza un big inning da 6 punti. Il doppio al centro di Guevara porta il vantaggio sul 7-1. Arrivano anche il singolo di Martini e il tripo di Diaz che fissano il risultato sul 10-1. Nel sesto ancora Guevara porta altri due punti sul tabellone per il 12-1 che di fatto chiude i giochi. I quattro punti trovati da Bologna nella settima ripresa servono solo a rendere meno amara la sconfitta per gli emiliani, con Werner Leal che non concede altre marcature all'attacco bolognese negli ultimi due inning e permette a San Marino di volare alle Italian Baseball Series dove, per il terzo anno consecutivo, troverà Parma a contendergli lo scudetto.

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