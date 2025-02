Sancet sfiora la qualificazione Olimpica

Il sammarinese Simon Sancet ha sfiorato la qualificazione per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Lo sciatore, seguito sul tracciato dal tecnico Salomé Letoublon e dal presidente federale Gianluca Gatti, è stato protagonista di un'ottima gara nella 7,5 di fondo valida per i Mondiali di Sci Nordico in corso a Trodheim in Norvegia. Sancet ha chiuso al 62esimo posto assoluto totalizzando 300 punti e sfiorando la qualificazione diretta alle Olimpiadi. Il sogno a cinque cerchi del sammarinese non è ancora sfumato del tutto, restano 2 prove di Coppa del Mondo per provare ad acchiapparlo in extremis.