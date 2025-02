MONDIALI SCI NORDICO Sancet sfiora la qualificazione Olimpica

Il sammarinese Simon Sancet ha sfiorato la qualificazione per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Lo sciatore, seguito sul tracciato dal tecnico Salomé Letoublon e dal presidente federale Gianluca Gatti, è stato protagonista di un'ottima gara nella 7,5 di fondo valida per i Mondiali di Sci Nordico in corso a Trodheim in Norvegia. Sancet ha chiuso al 62esimo posto assoluto totalizzando 300 punti e sfiorando la qualificazione diretta alle Olimpiadi. Il sogno a cinque cerchi del sammarinese non è ancora sfumato del tutto, restano 2 prove di Coppa del Mondo per provare ad acchiapparlo in extremis.





