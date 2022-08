SAN MARINO OPEN Sanchez Izquierdo è il primo qualificato per i quarti di finale

Robin Haase saluta. L'idea di poter rivivere quella cavalcata trionfale che nel 2010 lo ha portato al titolo finisce qui. Sono passati 12 anni e si vedono tutti per un giocatore ai titoli di coda di una bella carriera, ma con un ritmo e una continuità non più da corsa. Ne ha approfittato l'onesto Sanchez Izquierdo che ha giocato una partita logica, onesta, sapendo aspettare il prevedibile calo dell'olandese che infatti è arrivato puntuale allo scoccare del primo set. Per tutta la prima partita infatti, Haase ha regalato colpi vintage e polvere di stelle. Una specie di "come eravamo" della durata appunto di un set. Incassata il 6-2, Sanchez Izquierdo ha provato ad alzare l'intensità del palleggio girando il match sulla solidità. Più continuo sul palleggio, rispetto ad un Haase falloso oltre misura, forse desideroso di chiudere in fretta una vicenda che più andava per le lunghe e più diventava complicata. Rapido l'evolversi del secondo set conquistato dal ventitreenne di Barcellona per 6-1 in una maniera che lasciava intendere un terzo ugualmente rapido. Non è stato così, perché Haase ha avuto un paio di possibilità per andare avanti nel terzo e decisivo parziale. Ma la voglia o la necessità di chiudere in un paio di scambi ogni colpo lo hanno portato mano a mano fuori partita. E fuori torneo. Sanchez Izquierdo (6-3 al terzo) è il primo qualificato per i quarti di finale dove attende il vincente del match a seguire, quello tra la prima testa di serie Carlos Taberner e Filip Cristian Jianu.

