Sansovini: "Corso e vinto per Bea. Ai Giochi del Mediterraneo si deve sognare la medaglia"

Intervista a Francesco Sansovini

Di rientro da Monaco, dove ha vinto l'oro nei 100 metri agli European Challanger Championships, Francesco Sansovini dedica le medaglie vinte alla compagna di squadra Beatrice Berti, figlia del Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni, morta il giorno prima delle gare: "Sicuramente questo weekend tutta la nazionale sammarinese atletica ha corso per Beatrice, che doveva essere con noi in questa trasferta. Sabato mattina, quando abbiamo appreso la notizia, abbiamo tutti deciso di correre con lei. La medaglia mia, come quella di Alessandra Gasparelli, è dedicata sicuramente a lei e a tutta la famiglia".

Venendo alla gara, la prima della sua stagione, Sansovini ha lanciato un avviso ai naviganti sulle sue intenzioni in vista dei Giochi dei Piccoli Stati 2027, che si disputeranno sempre a Monaco: "Non stavo al top della mia forma, ho avuto qualche problemino fisico, quindi sono andato molto alla leggera. Ma ho portato a casa un altro oro: un po' ci speravo ed è successo. È stato il quarto anno di fila che ho portato a casa l'oro, tra i Giochi dei Piccoli Stati e i Campionati dei Piccoli Stati. E, certo, è proprio un avviso a quello che poi potrà essere il prossimo anno. Gli avversari per l'oro ai Piccoli Stati? Allora, siamo sempre, diciamo, Malta-San Marino. Qualche ragazzo nuovo sta arrivando, soprattutto i più piccolini, e ce la giocheremo sicuramente con Cipro".

Sansovini traccia poi gli obiettivi in vista del prosieguo della stagione: "Ci sono i Campionati Europei a luglio-agosto, sicuramente l'obiettivo prima è quello di cercare di qualificarsi con un buon tempo e poi correre lì al meglio. Poi ci sono i Giochi nel Mediterraneo a fine stagione, a fine agosto, e quello sarà un po' il clou del mio 2026. Con l'obiettivo di migliorare quello che è stato fatto nel 2022 a Orano - 8° posto in finale, ndr - quindi entrare in finale e poi giocarsi le posizioni che contano. Si deve provare a sognare la medaglia, quello è l'obiettivo, però va fatto un passo alla volta. Quindi innanzitutto dobbiamo fare una buona stagione, arrivare in finale e poi in finale vale tutto".